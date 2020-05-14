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Aman dikkat! Yiyecekler taze kalsın istiyorsanız bu hatalara düşmeyin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Aldığınız yiyeceklerin bir anda bozulması, hatta çöpe giderken diğerlerini de götürürüm dercesine yanındaki yiyeceklerin bozulmasına da sebep olması mutfaktaki en büyük sıkıntılardan biridir. Yiyeceklerinizi doğru şekilde, doğru yerde muhafaza ederek daha taze kalmalarını ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz.

Aman dikkat! Yiyecekler taze kalsın istiyorsanız bu hatalara düşmeyin...

İşte size yiyeceklerinizin çok daha uzun süre taze kalmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlayacak saklama önerileri:

HER YİYECEĞİ BUZDOLABINA KOYMAYIN

Her yiyeceğin farklı ısıda, farklı saklama yöntemleri olduğunu unutmayın. Bazıları soğuk ortamlarda tazeliğini ve saklama süresini korurken bazıları ise oda sıcaklığında kalarak bunu yapabilir. Bu yüzden aldığınız bütün sebze meyveyi buzdolabınıza yerleştirmeyin.

DOMATESLERİ ASLA DOLABA KOYMAYIN

domates

Domates toprak üzerinde neredeyse bir yıl gibi uzun bir süre kalabilen bir sebzedir. Ancak dalından koparıldıktan sonra domatesleri saklamak biraz zorlaşıyor. Hemen hemen herkesin yaptığı genel bir hata ise domatesleri buzdolabına koymak. Soğuk hava domateslerinizin hem lezzetini bozar hem de yapısını değiştirerek birkaç gün içerisinde bozulmasına sebep olur.

Bu sebeple, bir kabın içerisine kağıt havlu serin ve sapları yukarı bakacak şekilde domateslerinizi kaba yerleştirerek oda sıcaklığında muhafaza edin. Direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmayın. Böylece domatesleriniz hem daha uzun süre bozulmadan dayanır hem de daha lezzetli domatesler yemiş olursunuz.

Aynı şekilde patates, soğan ve sarımsakları da buzdolabında değil, oda sıcaklığında saklayın. Patateslerin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız yanlarına bir adet elma koyabilirsiniz.

YEŞİLLİKLERİ BUZ BANYOSU İLE TAZELEYİN

yeşillik

Dolaptaki yeşillikler canlılıklarını yitirerek tazeliklerini kaybetmeye mi başladılar? Onları hızlıca yenileyerek canlandırma imkanınız var. Büyük bir kasenin içine buz doldurun ve marullarınızı, maydonozlarınızı, nanelerinizi ve diğer yeşilliklerinizi bu kasenin içerisine koyarak 1-2 dakika karıştırın. Nasıl canlandıklarına, tazelendiklerine siz bile inanamayacaksınız.

YUMURTALARINIZI BUZDOLABININ ORTA RAFINA KOYUN

Doğru bilinen yanlışlardan birisi, yumurtaların buzdolabının kapak kısmına yerleştirilmesidir. Yumurtalarınızı dolabın kapağına değil de orta rafına koyarsanız en az bir hafta daha taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

PEYNİRİNİZİ SALAMURA SUYU İLE SAKLAYIN

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peyniri, kendi ambalajında ve salamura suyu içerisinde buzdolabında saklayın. Dilimlemeden ve kalıp halinde muhafaza edin. Tüketeceğiniz kadar kısmını kestikten sonra peynirin kestiğiniz tarafına ince bir tabaka tereyağı sürebilirsiniz. Böylece hava ile temasını engelleyerek kurumasını ve sararmasını önlemiş olursunuz.

TAZE SALATALAR İÇİN CAM KAVANOZLAR KULLANIN

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Salatalarınızı hem pratik bir şekilde elinizin altında hazır tutmak hem de taze olarak tüketmek isterseniz cam kavanozlar içerisine koyun. Kavanozların içine koyduğunuz salatalarınızı kesinlikle soslamayın. Ayrıca yeşillikleri bıçakla değil, elinizle kopararak parçalayın ki bozulma riskini de ortadan kaldırın.

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