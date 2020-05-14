Aman dikkat! Yiyecekler taze kalsın istiyorsanız bu hatalara düşmeyin...

İşte size yiyeceklerinizin çok daha uzun süre taze kalmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlayacak saklama önerileri:

HER YİYECEĞİ BUZDOLABINA KOYMAYIN

Her yiyeceğin farklı ısıda, farklı saklama yöntemleri olduğunu unutmayın. Bazıları soğuk ortamlarda tazeliğini ve saklama süresini korurken bazıları ise oda sıcaklığında kalarak bunu yapabilir. Bu yüzden aldığınız bütün sebze meyveyi buzdolabınıza yerleştirmeyin.

DOMATESLERİ ASLA DOLABA KOYMAYIN

Domates toprak üzerinde neredeyse bir yıl gibi uzun bir süre kalabilen bir sebzedir. Ancak dalından koparıldıktan sonra domatesleri saklamak biraz zorlaşıyor. Hemen hemen herkesin yaptığı genel bir hata ise domatesleri buzdolabına koymak. Soğuk hava domateslerinizin hem lezzetini bozar hem de yapısını değiştirerek birkaç gün içerisinde bozulmasına sebep olur.

Bu sebeple, bir kabın içerisine kağıt havlu serin ve sapları yukarı bakacak şekilde domateslerinizi kaba yerleştirerek oda sıcaklığında muhafaza edin. Direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmayın. Böylece domatesleriniz hem daha uzun süre bozulmadan dayanır hem de daha lezzetli domatesler yemiş olursunuz.