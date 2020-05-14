Aman dikkat! Yiyecekler taze kalsın istiyorsanız bu hatalara düşmeyin...

İşte size yiyeceklerinizin çok daha uzun süre taze kalmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlayacak saklama önerileri:
Her yiyeceğin farklı ısıda, farklı saklama yöntemleri olduğunu unutmayın. Bazıları soğuk ortamlarda tazeliğini ve saklama süresini korurken bazıları ise oda sıcaklığında kalarak bunu yapabilir. Bu yüzden aldığınız bütün sebze meyveyi buzdolabınıza yerleştirmeyin.
Domates toprak üzerinde neredeyse bir yıl gibi uzun bir süre kalabilen bir sebzedir. Ancak dalından koparıldıktan sonra domatesleri saklamak biraz zorlaşıyor. Hemen hemen herkesin yaptığı genel bir hata ise domatesleri buzdolabına koymak. Soğuk hava domateslerinizin hem lezzetini bozar hem de yapısını değiştirerek birkaç gün içerisinde bozulmasına sebep olur.
Bu sebeple, bir kabın içerisine kağıt havlu serin ve sapları yukarı bakacak şekilde domateslerinizi kaba yerleştirerek oda sıcaklığında muhafaza edin. Direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmayın. Böylece domatesleriniz hem daha uzun süre bozulmadan dayanır hem de daha lezzetli domatesler yemiş olursunuz.
Aynı şekilde patates, soğan ve sarımsakları da buzdolabında değil, oda sıcaklığında saklayın. Patateslerin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız yanlarına bir adet elma koyabilirsiniz.
Dolaptaki yeşillikler canlılıklarını yitirerek tazeliklerini kaybetmeye mi başladılar? Onları hızlıca yenileyerek canlandırma imkanınız var. Büyük bir kasenin içine buz doldurun ve marullarınızı, maydonozlarınızı, nanelerinizi ve diğer yeşilliklerinizi bu kasenin içerisine koyarak 1-2 dakika karıştırın. Nasıl canlandıklarına, tazelendiklerine siz bile inanamayacaksınız.
Doğru bilinen yanlışlardan birisi, yumurtaların buzdolabının kapak kısmına yerleştirilmesidir. Yumurtalarınızı dolabın kapağına değil de orta rafına koyarsanız en az bir hafta daha taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peyniri, kendi ambalajında ve salamura suyu içerisinde buzdolabında saklayın. Dilimlemeden ve kalıp halinde muhafaza edin. Tüketeceğiniz kadar kısmını kestikten sonra peynirin kestiğiniz tarafına ince bir tabaka tereyağı sürebilirsiniz. Böylece hava ile temasını engelleyerek kurumasını ve sararmasını önlemiş olursunuz.
Salatalarınızı hem pratik bir şekilde elinizin altında hazır tutmak hem de taze olarak tüketmek isterseniz cam kavanozlar içerisine koyun. Kavanozların içine koyduğunuz salatalarınızı kesinlikle soslamayın. Ayrıca yeşillikleri bıçakla değil, elinizle kopararak parçalayın ki bozulma riskini de ortadan kaldırın.
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