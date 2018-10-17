Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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12.1 milyon takipçisiyle birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, spor paylaşımıyla takipçilerini kendiye hayran bıraktı.
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Lee, yapılması zor hareketlerle adeta spor salonunun tozunu attırdı.
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Lee'nin bir takipçisi paylaşıma İngilizce olarak, "Tatlım kırmızıların içerisinde çok güzel gözüküyorsun. Savaş tanrıçası gibisin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Sanırım kalbim durdu." yorumunu yaptı.
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"SEKSİ BİR MARKA OLUŞTURMA ÇABASINA GİRDİM"
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Antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, Instagram hesabı sayesinde para kazanan internet ünlülerinden...
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Lee, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, Instagram fenomeni olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetti.
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Lee, “Bu kadar çok takipçim olduktan sonra, durup bir şeyleri yeniden değerlendirdim ve kendime 'Bu gerçekten ben miyim?' diye sordum. Ruh sağlığım için, sürekli mükemmel olmaya çalışmak istemiyorum. Sürekli çaba harcamaya gerek kalmadan, kendime güvenmek istiyorum." dedi.
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“Ben her zaman göz önünde olmak istedim. İnsanların yaptığı yorumlar yüzünden sürekli kıvrımlı vücudumu ön plana çıkaran, seksi bir marka oluşturma çabasına girdim."
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İşte Amanda Lee'nin fenomen hale dönüşmesini sağlayan fotoğrafları...
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar
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