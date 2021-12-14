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Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta 50 kilogram patlayıcı bulundu

14.12.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta 50 kilogram patlayıcı bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 50 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait 50 kilogram patlayıcı bulundu.

İncelemenin ardından sığınak ve patlayıcı imha edildi.

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