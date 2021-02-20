YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Amanos Dağları'nda yeni sümbül türü keşfedildi

Amanos Dağları'nda yeni sümbül türü keşfedildi

20.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışındaki bilimsel bir dergide yayımlanan bitkiye "Hatay sümbülü" adı verildi - EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım: - "Oldukça sınırlı bir alanda yayılış gösteren Hatay sümbülü birey sayısı olarak düşük bir türdür. Bu nedenle alanda meydana gelebilecek hayvan otlatması, madencilik veya yol açma gibi çalışmalara dikkat etmek gerekiyor"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Ege ve Abant İzzet Baysal üniversitelerinden öğretim üyeleri, Amanos Dağları'nda tespit ettikleri endemik yeni bir sümbül türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Abant İzzet Baysal Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. İsmail Eker, ortak çalışmayla bölgede farklı olduğunu düşündükleri soğanlı bitkiyi inceledi.

Bitkinin literatürde ismi yer almayan bir tür olduğu sonucuna varan Yıldırım ve Eker, bitkiyle ilgili hazırladıkları bilimsel makaleyi Yeni Zelanda kökenli Phytotaxa Dergisi'ne gönderdi.

Dergide yayımlanan makaleyle literatüre kazandırılan bitkiye "Hatay sümbülü", bilimsel olarak ise "muscari inundatum Yıldırım&Eker" adı verildi.

Doç. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "müşkürüm" olarak bilinen "muscari" bitkisinin dünya genelinde yaklaşık 80 kadar türle temsil edildiğini belirtti.

Söz konusu türün Türkiye'de 49 cinsinin bulunduğunu ifade eden Yıldırım, bunlardan 32'sinin ise endemik olduğunu dile getirdi.

- "Yeni tür sümbülü havaalanında unutmuş"

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Arsuz bölgesinde TÜBİTAK projesi kapsamında çalışmalar yaptığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amanos Dağları'nın zirvelerine doğru bir platoda, sulak alanda farklı olduğunu düşündüğüm sümbül çeşidine rastladım. Ertesi yıl aynı alana düzenlediğim başka bir saha çalışmasıyla yine bu bitkinin detaylı incelemesini yapmak için tekrar örnek aldım. Konuyu meslektaşım Doç. Dr. İsmail Eker'e ile paylaştım. Saha çalışmaları ve laboratuvar çalışmalarıma ait fotoğraflar üzerinden yeni bir tür olacağı ortak kanısına vardığımız bu türe ait örnekleri, detaylı incelemek için 2017'de İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne götürmek için yola çıktım. Fakat uçağa yetişme telaşı ve bir anlık dikkatsizlikle tüm topladığım inceleme örneklerini havaalanında unuttum. Sonrasında da bu örnekleri bulamadım."

- "Bu tür koruma altına alınmalı"

Doç. Dr. İsmail Eker'in 2018 ve 2020 yıllarında sahaya giderek tekrar örnekler topladığını aktaran Yıldırım, çalışmalardan sonra bitkinin makalesini hazırlayarak Yeni Zellanda kökenli "Phytotaxa" dergisine gönderdiklerini dile getirdi.

Söz konusu makalenin 17 Şubat'ta yayımlandığını anlatan Yıldırım, "Oldukça sınırlı bir alanda yayılış gösteren Hatay sümbülü birey sayısı olarak düşük bir türdür. Bu nedenle alanda meydana gelebilecek hayvan otlatması, madencilik veya yol açma gibi çalışmalara dikkat etmek gerekiyor. Türün neslinin devamının sağlanabilmesi için yöre halkının ve yerel yönetimin oldukça hassas davranması lazım. Gerek türün popülasyonunun zarar görmemesi için gerekse yayılış alanında bir habitat kaybına neden olunmaması için bu türün koruma altına alınması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Yıldırım, Amanos Dağları'nda 1300-1550 metre rakımlarda yayılış gösteren Hatay sümbülünün, Türkiye'de hemen her bölgede bulunan Arap sümbülü (Muscari neglectum) ve Bey sümbülü (Muscari adilii) ile yakın akraba olduğunu sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:30
İkindi
16:32
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

İzmir’de büyük altyapı harekatı

İzmir’de büyük altyapı harekatı

İzmir’de büyük altyapı harekatı

İzmir’de büyük altyapı harekatı

Suriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu

Suriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu

ABD’ye zeytinyağı ihracatında yüzde 30 artış

ABD’ye zeytinyağı ihracatında yüzde 30 artış

ABD'ye zeytinyağı ihracatı sezonun ilk 3 ayında yüzde 30 arttı

ABD'ye zeytinyağı ihracatı sezonun ilk 3 ayında yüzde 30 arttı

Altay, Osman Özköylü yönetiminde ilk galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı

Altay, Osman Özköylü yönetiminde ilk galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.