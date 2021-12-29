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"Amanos kartalları" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş da seçim yaptı

OSMANİYE (AA) - Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandırılan hakim tepelerde görev yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen ve "Amanos kartalları" olarak bilinen özel harekat polisleri ile AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği kareleri inceledi.

Okumuş, yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve haberde Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Özel harekatçılar da yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" fotoğraflarını seçti.

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