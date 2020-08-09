Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanan Turan Ali Çağlar’a ait Amasanga adlı eser, çoğaltılarak edebiyatseverlerle buluşturuldu.

Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve birbirinden değerli 64 eserin katıldığı Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü, Turan Ali Çağlar’a ait kahraman kadınların anlatıldığı Amasanga adlı yapıt kazanmıştı. Çiğli Belediyesi, yarışmayı kazanan kitabın ödüllerinden biri olan kitabın basım işini tamamladı. Bin adet basılan kitap başta edebiyat çevresi olmak üzere kitapseverlere dağıtılmaya başlandı. Usta edebiyatçı Fakir Baykurt’a ait eserlerin basıldığı Literatür Yayınları da ödülü kazanan Yazar Turan Ali Çağlar ile anlaşarak kitabın basımını yapıp Türkiye genelinde dağıtımını yaptı. Kitapevlerinde satışa sunulan Amasanga okuruyla buluştu.

Amasanga konusu ve diliyle dikkat çekti

Roman ödülünün seçici kurulu Amasanga romanını, kadın sorununu Hititler’den başlayıp Cumhuriyet dönemine uzanan büyük bir süreci, yüzyılların içinden oluşturduğu kahraman kadınlarla anlatması; kadının aklıyla çağlar içinde ayakta kalmasını onun varlığına bağlaması; çağdaşlığın sağlanmasında kadın emeğinin yüceliğini heyecan verici biçimde sunması ve kültür değerlerini içselleştirerek işlemesi açısından ödüle layık görmüştü. Ayrıca eserin Anadolu’nun diliyle, yerel deyimleri, sözcükleri, terimleri yazı diline dökerek akıcı bir anlatım oluşturması ve yüzyıllara uzanan bir süreci sağlam, yeni bir kurguyla anlatması nedeniyle Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanmaya değer görüldüğü belirtilmişti. Seçici kurulda ise Adnan Binyazar, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş, Bahri Karaduman ve Işık Baykurt yer aldı.