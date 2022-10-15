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Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki çalışmalara katılan madenciler yaşadıklarını anlattı

15.10.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlamanın olduğu vardiyada çalışan Aydın Kalaycı: - "Bir toz bulutu ve patlamayla her taraf birbirine karıştı. En çok ocakta üretim yapan arkadaşlar etkilendi. Ben de 2 dakikayla kurtuldum" - Celal Kara: - "Hiçbir şeyden korkmadık, hiçbir şeyden tereddüt etmedik. Bu şekilde girdik, mücadelemizi yaptık"

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, yaşadıklarını anlattı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında patlamanın gerçekleştiği vardiyada çalışan madencilerin mesai arkadaşı Aydın Kalaycı, gazetecilere, bir toz bulutu ve patlamayla her tarafın birbirine karıştığını söyledi.

En çok ocakta üretim yapan arkadaşlarının etkilendiğini belirten Kalaycı, "Ben de 2 dakikayla kurtuldum, 2 dakika daha geride olsam ben de gidiyorum. Bizim su torbalarımız var, su torbaları basınçta perde görevi yapıyor, sular aşağı boşalıyor. Perde görevi yaptığı zaman benim olduğum tarafı hiç etkilemedi." diye konuştu.

- "Türkiye'mizin başı sağ olsun"

Maden ocağındaki kurtarma çalışmalarında görev alan işçilerden Celal Kara da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kara, "Oraya arkadaşlarını kurtarmak için girdiğinde ne hissettin?" sorusu üzerine, "O burada anlatılmaz, çok kötü bir duygu. Hepsi genç, bekar olan arkadaşlarımız da var, evli olan arkadaşlarımız da var. Arkadaşları olarak maskelerle gittik, tedbir alarak gittik." dedi.

Müdürleri eşliğinde ocağa girdiklerini aktaran Kara, "Müdürlerimiz de ocakta. Önce tahlisiye ekipleri girdi. Bunların peşine ekip olarak biz girdik. Hiçbir şeyden korkmadık, hiçbir şeyden tereddüt etmedik. Bu şekilde girdik, mücadelemizi yaptık. 24 saatten beri buradayız zaten, uyumuyoruz, hiç uyumadık zaten. Yapacak bir şey yok. Türkiye'mizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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