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Amasra'daki kazıda bulunan "su perisi" heykeli sergilenmeye başladı

18.10.2023 15:52 | Son Güncelleme:
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Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Bedesten bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli, Amasra Müze Müdürlüğünde ziyarete açıldı.

Müze Müdür Vekili Güray Can Aytekin, gazetecilere, Bedesten bölgesinde gerçekleştirdikleri kazılarda, yapının zeminine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında yaklaşık 4 metre derinlikte esere ulaştıklarını aktaran Aytekin, "Heykeli, çıkarıldığı alandaki havuzdan ve oluşan su tabakasından dolayı 'su perisi' olarak adlandırdık. Müze Müdürlüğümüzde yaptığımız incelemelerde ise Afrodit'e daha yakın olarak değerlendirme yaptığımız heykeli, laboratuvarımızın çalışmaları sonucunda ziyarete ve teşhire çıkarmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam da eserde Afrodit tipinin tercih edilmesinin, yapının anıtsallığının da göstergesi olduğuna işaret etti.

Çam, "Bu kadar önemli bir tanrıça tipolojisinde bir Nymphe'nin buraya yerleştirilmesi, yapının aynı zamanda ne kadar önemli, ne kadar dikkat çekici olmasının istendiğini gösteriyor." dedi.

Törene, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasra bedesten su perisi ziyaret

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