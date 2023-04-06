YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Amasra'daki patlamadan 173 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim

Amasra'daki patlamadan 173 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim

06.04.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 173 günlük yaşam mücadelesini kaybeden işçinin evinde hüzün yaşanıyor.

Geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 173 gündür tedavi gördüğü İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Ayhan Akgül'ün (38), Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Madencinin ağabeyi Selahattin Akgül, gazetecilere, TTK Amasra işletmesinde mekanize işçisi olarak çalışan kardeşinin, yeni makineler gelmesi nedeniyle zaman zaman yer altında çalıştığını söyledi.

Kazanın olduğunu duyunca bölgeye gittiklerinde kardeşinin - 300 kodunda çalıştığını öğrendiklerini aktaran Akgül, "6 aydır sıkıntılı bir süreç yaşadık, ne çektiğimizi biz biliyoruz. Sonuna kadar yaşayacağına inanıyorduk, öldüğüne hala inanamıyoruz. Bir an önce iyileşmesini bekliyorduk, olmadı. Rabb'im yanına aldı." diye konuştu.

Akgül, kardeşinin maden ocağında işe başladığında çok sevindiklerini dile getirerek, "Hala inanamıyoruz. Diğer kardeşim Umut Akgül de aynı patlamada yaralandı. O kurtuldu ama maalesef Ayhan kurtulamadı. Kendisi çok aktif, herkes tarafından sevilen biriydi. Emekli olmasına da az bir zaman kalmıştı." dedi.

Evli ve iki çocuk babası Akgül'ün, cenazesinin yarın aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi ise sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bartın'da iftar programına katıldıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bartın'da iftar programına katıldı
Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyorYunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor
Taşköprü'deki meslek lisesi fabrika gibi üretim yapıyorTaşköprü'deki meslek lisesi fabrika gibi üretim yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Amasra maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ttk

Bartın Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:19
Öğle
12:58
İkindi
16:35
Akşam
19:27
Yatsı
20:51

Bartın Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Ulus eczanesi
Ulus
Sifa eczanesi
Merkez
Canan eczanesi
Merkez
Tümer eczanesi
Ulus
Arzu eczanesi
Kurucasile
Egemen eczanesi
Amasra
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.