Amasra'daki patlamadan 173 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim

Geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 173 gündür tedavi gördüğü İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Ayhan Akgül'ün (38), Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Madencinin ağabeyi Selahattin Akgül, gazetecilere, TTK Amasra işletmesinde mekanize işçisi olarak çalışan kardeşinin, yeni makineler gelmesi nedeniyle zaman zaman yer altında çalıştığını söyledi.

Kazanın olduğunu duyunca bölgeye gittiklerinde kardeşinin - 300 kodunda çalıştığını öğrendiklerini aktaran Akgül, "6 aydır sıkıntılı bir süreç yaşadık, ne çektiğimizi biz biliyoruz. Sonuna kadar yaşayacağına inanıyorduk, öldüğüne hala inanamıyoruz. Bir an önce iyileşmesini bekliyorduk, olmadı. Rabb'im yanına aldı." diye konuştu.

Akgül, kardeşinin maden ocağında işe başladığında çok sevindiklerini dile getirerek, "Hala inanamıyoruz. Diğer kardeşim Umut Akgül de aynı patlamada yaralandı. O kurtuldu ama maalesef Ayhan kurtulamadı. Kendisi çok aktif, herkes tarafından sevilen biriydi. Emekli olmasına da az bir zaman kalmıştı." dedi.

Evli ve iki çocuk babası Akgül'ün, cenazesinin yarın aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi ise sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirmişti.

