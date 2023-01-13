"Amasya cevizli ballı baklavası"na coğrafi işaret

Amasya Valiliği ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin girişimiyle coğrafi işaret tescili yapılan "Amasya cevizli ballı baklavası"nın tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, programda, günümüzde patent ve marka konusunun büyük önem taşıdığını söyledi.

Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, "Ülkemizde baklavanın tescil edildiği ilk ilimiz Gaziantep'tir. Ayrıca birçok ilimizin kendine özgü baklava çeşidi bulunmaktadır. Bizler de Amasya'ya ait köklü bir lezzet olan 'Amasya cevizli ballı baklavası'nın tescilini alarak bu önemli lezzetimizi ulusal ve uluslararası kamuoyunun beğenisine sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Amasya baklavasının, şerbetinde yapay şeker yerine bal kullanıldığı için daha sağlıklı ve besleyici olduğuna işaret eden Masatlı, "Ayrıca içinde yer alan safran da baklavamıza özel bir lezzet katmaktadır. Her coğrafi işaret tanıtımında ifade ettiğimiz gibi, bizler sahip olduğumuz 18 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından coğrafi işareti alınan "Amasya cevizli ballı baklavası"nın yapımına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, baklavanın tadına baktı.

Programa Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban ile protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

