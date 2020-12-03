Amasya, Çorum ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Amasya, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında da denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kent merkezinde polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşların salgınla mücadele tedbirlerine uyması istendi.

Amasya Park AVM’deki denetimlere katılan Vali Mustafa Masatlı, virüs bulaşma riskini önlemeye yönelik tedbir ve uygulamaları inceledi.

İş yerlerinde uygulanması gereken tedbirlere değinen Masatlı, "Esnafımızın ve iş yeri yetkililerinin tedbirlere tam olarak uyulması hususunda vatandaşlarımızı yönlendirmeleri çok önemli. İşletmelerimizin verilen bu büyük mücadeleye tam destek olmalarını rica ediyorum." dedi.

Taşova ilçesinde pazar yeri girişinde HES kodu sorgulamasına katılan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, zabıta ekipleri tarafından vatandaşların ateş ölçümleri yapıldıktan ve dezenfektan döküldükten sonra pazar yerine girişlerinin yapıldığını anlattı.