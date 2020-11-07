Amasya Üniversitesi’nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uyum süreci anlatıldı

Amasya Üniversitesi’nde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uyum süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İç Denetçisi Erkan Güneş tarafından üniversite üst yönetimine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı ve uyum sürecinde kamu kurumları tarafından yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. 2016 yılından itibaren yürürlüğe giren ve önemli hükümler içeren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurumlar tarafından ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve uyulması gereken esaslar anlatılmış olup bu yükümlülüklere uyulmadığı zaman kurumların karşılaşacağı idari yaptırımlar ile alınması gereken tedbirler katılımcılara aktarıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimle kamu kurumlarında bir görevin veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kişisel verilerin önemli olduğunu ve artık verinin elde edilmesi, işlenmesiyle depolanmasında her geçen gün artış görüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, bilgilendirme toplantısı sonucunda kişisel verilerin neler olduğunu, kişisel verilerin nasıl korunacağını ve söz konusu kanuna uyum sürecinde kurumun yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ele alacaklarını, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası çizeceklerini söyledi.

Amasya Üniversitesi Senato Odasında yapılan toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Hasan Özyurt, Genel Sekreter Yardımcıları Çetin Alpaslan, Duran Çuhadar, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Taşkın, Av. Cemile Eda Taştan ile İç Denetçi Erkan Güneş de katıldı.

