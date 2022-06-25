Amasya'da 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Amasya'da Afgan uyruklu 1 yaşındaki çocuğun balkondan düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hacı İlyas Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Afgan ailenin çocuğu, balkonun demir korkuluğundan binanın altındaki dükkanın önünde bekleyen Ruhi Aşçı'ya çarparak yere düştü.

Aşçı'ya çarptığı için hızı kesildiğinden dolayı sağlık durumu iyi olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aşçı, gazetecilere, olayın şokuyla üzerine saksı düştüğünü zannettiğini, bebek olduğunu anlayınca hemen kaldırıp ailesine teslim ettiğini söyledi.

Öte yandan bebeğin balkondan düşme anı, karşıdaki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

