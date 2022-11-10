Amasya'da 21 yıldır biriktirdiği Atatürk fotoğraflarını bahçesinde sergiliyor

Nusratiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde özel bir yer yaptıran ve duvarlarına Atatürk'ün hayatından kesitler sunan fotoğrafları asan Erol, Ata'ya olan sevgisini gösteriyor. Erol'un koleksiyonunda 380'in üzerinde Atatürk fotoğrafı yer alıyor.

Salim Erol, AA muhabirine, Atatürk fotoğrafları konusunda ciddi birikimi olduğunu söyledi.

Onlarca Atatürk fotoğrafının yer aldığı yerin küçük bir müzeyi andırdığını dile getiren Erol, "2001 yılından bu yana koleksiyon için çalışıyorum. Ankara'dan, Anıtkabir Derneğinden fotoğraflar geliyor. Ben de çerçeve yaptırıp duvarlara asıyorum. Mahallemizden, öğrencilerden, dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Ailece ziyaret edenler var. Burayı gezenler teşekkür edince gururlanıyorum. Kapım 24 saat açık. Herkes gelip ziyaret edebilir." dedi.

Atatürk hayranlığının çocukluktan bu yana var olduğunu belirten Erol, "Mustafa Kemal Atatürk her daim kalbimde. Bu vatanı bize armağan etmiştir. Atatürk'ü ölümünün 84. yılında minnet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

