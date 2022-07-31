Amasya'da 4 köy okulu Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştü

CİHAN OKUR - Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde, 4 köy okulu yaşam merkezine dönüştürülerek, isteyen vatandaşlara eğitimler veriliyor.

Amasya merkeze bağlı Bulduklu, Ermiş, Bağlıca ve Yassıçal köylerindeki atıl okullar, gerekli bakım ve onarımların ardından yaşam merkezine dönüştürüldü.

Her yaştan köylünün ilgi gösterdiği yaşam merkezlerinin ilk dersi, küresel ısınma ve enerji verimliliği oldu.

HEM uzmanları ilk derslerinde, vatandaşları iklim değişikliği ile ilgili bilgilendirirken, köylülerin istedikleri kursları da açabileceklerini ifade etti.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlığın iş birliğinde, köy okullarında tarım ve hayvancılık, enerji verimliliği gibi alanlarda ve vatandaşların ihtiyacı olan konularda eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Türkmen, Milli Eğitim Bakanlığınca köy okullarından daha fazla faydalanılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Atıl durumdaki köy okullarının yeniden eğitime kazandırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Köy okullarında, vatandaşlar talep ettiği takdirde, öğrenci sayısı sınırı da kaldırıldı. İlkokulların köylerde açılması ve 4 bakanlığın katkılarıyla, Halk Eğitim Merkezleri üzerinden eğitimlerin verileceği köy yaşam merkezleri oluşturuyoruz. Bugün aslında bunlardan birinin örneğini yaşıyoruz. Biz köylerimizi ziyaret ediyoruz, okul öncesi ile ilgili teşvik ediyoruz ve okullarımızı açmaya çalışıyoruz. Amasya'mız okul öncesi 5 yaş grubunda yüzde 98'lerde şu anda. Türkiye'de çok iyi bir noktadayız. Bunu yüzde 100'e taşımaya gayret ediyoruz."

Amasya'da 11 köy okulunda daha yaşam merkezi oluşturma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Halk Eğitim Merkezimizle birlikte köylünün ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda eğitimler vermeye gayret ediyoruz. Bugün de yaşam merkezlerinin eğitimlerine katılmış olduk. Küresel ısınma ve enerji verimliliği konusu ilgi çekiyor. Bu yaz gününde herkesin tarlada, bağda, bahçede işinin olduğu dönemde bu eğitime katılımını görmekteyiz. Bundan sonraki eğitim çalışmaları için bizi umutlandırıyor. Devam edeceğiz, Bakanlığımızın hedeflerine ulaşmaya çalışacağız."

Bağlıca köyünde eğitimlere katılan Murat Bülbül ise "Okulumuz yaşam merkezi olmuştur. Halk Eğitim Merkezinin kursları açıldı. Devletimizin verdiği hizmetlerden ve eğitimlerden dolayı çok mutluyuz. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

