YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da 65 yaş üstü vatandaşlara jandarmadan gıda yardımı

Amasya’da 65 yaş üstü vatandaşlara jandarmadan gıda yardımı

AMASYA HABERLERİ  | 25.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Amasya’da korona virüsü tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri ve jandarma il ve ilçelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara gıda yardımında bulundu.Amasya Valiliği’nin koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu", korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara jandarma ile gıda yardımı yapıyor.Amasya’nın kırsal bölgelerinde önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren ekipler, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Amasya’da korona virüsü tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri ve jandarma il ve ilçelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Amasya Valiliği’nin koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu", korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara jandarma ile gıda yardımı yapıyor.
Amasya’nın kırsal bölgelerinde önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren ekipler, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi

Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi

Kocaeli'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlem yapıldı

Kocaeli'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlem yapıldı

Amasya Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:25
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:01
Yatsı
20:21

Amasya Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Gökman Eczanesi
Merkez
Koçbaş Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Okudan Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.