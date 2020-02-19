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Amasya’da ağaçlara kış bakımı

AMASYA HABERLERİ  | 19.02.2020 10:15 | Son Güncelleme

Amasya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü şehir genelinde ağaç budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel, üç ay önce başladıkları ağaç budama çalışmalarının bu ayın sonunda biteceğini söyledi.

Amasya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü şehir genelinde ağaç budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel, üç ay önce başladıkları ağaç budama çalışmalarının bu ayın sonunda biteceğini söyledi. Özel, “İlimizde ağaçların canlılığının devam edebilmesi için köylerde bahçıvanların yaptıkları budamayı aynı şekilde merkezdeki tüm ağaçlar için de yapıyoruz. Şehrimizde zaman zaman yaşanan fırtınalar nedeniyle ağaç kopmalarını can ve mal kaybını önlemek için ağaç budama çalışmalarını geçekleştiriyoruz” dedi.
Belediye ekipleri ağaçları budarken meraklı insanlar da pür dikkat onları izlediler.

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