YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı

Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı

28.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğünce, bin kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Erikçe Keklik Üretim Merkezinden kente getirilen kınalı keklikler (Alectoris chukar), "Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı" kapsamında ekipler tarafından farklı noktalarda doğaya bırakıldı.

Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Kekliklerin yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan keneyle de mücadelede fayda sağladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendiAmasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi
Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktıAydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı
Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştuUşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Amasya doğa koruma ve milli parklar

Amasya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:22
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:04
Yatsı
21:42
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''

Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.