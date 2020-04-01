Amasya'da bine yakın firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Amasya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Osman Yılmaz, ilde bine yakın firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ekonomik tedbir paketlerinin uygulamaya konulmaya başlandığını söyledi.

Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan olumsuz durumdan zarar görme ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığını anlattı.

Bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Yılmaz, ilde bine yakın işletmenin bu kapsamda başvuru yaptığını ifade etti.

Yılmaz, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 90 gün olduğunu, ilk 7 gününün işveren tarafından, sonraki ücretin ise İŞKUR tarafından ödeneceğini dile getirerek, şöyle devam etti: