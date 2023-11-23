YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

23.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında camdan atlayan 3 kişi ile dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilırmak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı 3 katlı bir evde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında camdan atlayan Hüseyin U. (15), Özcan G. (19) ve Tuncay A. (31) ile dumandan etkilenen Rahmi G. (25) ve Arif A. (20) olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar’da torbacı operasyonuAfyonkarahisar’da torbacı operasyonu
Antalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulunduAntalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldıDeprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Taşova yaralı

Amasya Namaz Vakitleri 23 Kasım Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:25
Öğle
12:28
İkindi
14:58
Akşam
17:21
Yatsı
18:44
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.