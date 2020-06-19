YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da dolu ve sağanak 40 bin dekar tarım arazisine zarar verdi

Amasya'da dolu ve sağanak 40 bin dekar tarım arazisine zarar verdi

AMASYA HABERLERİ  | 19.06.2020 00:04 | Son Güncelleme

Amasya'da dolu ve sağanak 40 bin dekar tarım arazisine zarar verdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan dolu ile sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Özmen, AA muhabirine, ilçede sağanak ve dolu yağışının etkili olduğunu söyledi.

Son yılların en etkili yağışının yaşandığını belirten Özmen, özellikle Harmanağılı, Yolpınar, Akören, Dereköy, Saluca, Kurnaz, Uzunoba, Feriz, Ortayazı, Çayüstü, Kazanlı, Kerimoğlu ve Kılıçaslan köylerinde ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili arazilerde zarar oluştuğunu anlattı.

Buğday, arpa, mısır, şeker pancarı, soğan ile meyve ve sebze ekili arazileri su bastığına, yüzde 50-60 zarar meydana geldiğine işaret eden Özmen, ilçe genelinde 40 bin dekar civarında tarım alanında zarar olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Özmen, hasar tespiti için çalışma yapılacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Konya Valisi Özkan göreve başladı

Konya Valisi Özkan göreve başladı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan astsubay tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan astsubay tutuklandı

Amasya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:59
Sabah
04:59
Öğle
12:43
İkindi
16:42
Akşam
20:18
Yatsı
22:08

Amasya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Gizem Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Amasya Belediyesi'nde Hedef Yeni Projeler

Amasya Belediyesi'nde Hedef Yeni Projeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.