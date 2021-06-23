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Amasya'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

23.06.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Amasya'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayadüzü köyü mevkisindeki bir eğlence merkezinde Selçuk Dirik ile T.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.A, silahla Dirik'e ateş etti.

Kafası ve karnından yaralanan Dirik, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan T.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Amasya'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

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