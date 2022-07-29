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Amasya'da evlenmek istediği kadını vuran kişi intihar etti

29.07.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da evlenmek istediği kadını vuran kişi intihar etti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik intihar etti.

İlçeye bağlı Sekü Köyü'nde meydana gelen olayda Gedik, aynı evde yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Kırgızistan uyruklu Uktamkhan Temırova'yı ( 61) tabanca ile vurdu.

Zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ahmet Gedik, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Temırova, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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