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Amasya'da fırtına seralara zarar verdi

19.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da fırtına seralara zarar verdi

Amasya'da etkili olan fırtınada bazı seralar zarar gördü.

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da yaklaşık 10 bin dönümde örtü altı yetiştiricilik yapılıyor.

Kentte etkili olan fırtına sonrası Kızılca ve Sevincer köylerinde bulunan seraların naylonları yırtıldı ve demirleri büküldü, seralardaki ürünler zarar gördü.

Kızılca Köyü Muhtarı Osman Türkmen, bazı seralarda oluşan hasarın tespiti için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgede kuvvetli fırtınanın yaşandığını belirten Türkmen, "Bazı bölgelerimizde bulunan seralarımızın naylonları patladı ve uçtu. Ama tekrar yapılıyor, yapılacak inşallah. Bu işin zorlukları var ancak üretime devam edeceğiz. Bu sene zor bir yıl oldu. Kar yağışı nedeniyle seralar çöktü, sağ olsun devletimiz destek verdi, tekrar ayağa kaldırdık. Şimdi de fırtına vurdu ama yine ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada da fırtına nedeniyle zarar gören örtü altı tarım alanlarında hasar tespit çalışması gerçekleştirileceği ve çiftçilere her türlü desteğin sağlanacağı bildirildi.

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