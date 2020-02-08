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Amasya'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

AMASYA HABERLERİ  | 08.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Amasya'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Amasya'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Amasya Belediyesi Makine İkmal hizmet binasının bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD'a, merkez üssü Helvacı mevkisi olan 6,5 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara yol açtığı ihbarı geldi. Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler çaba harcadı.

Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı. Deprem sonrası bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, deprem tatbikatıyla olası afet durumunda kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde afet alanına yetişip gerekli müdahaleleri yapma yeteneğini artırmak istediklerini söyledi.

Depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinemeyeceğini, bu nedenle yarın bir afet meydana gelecekmiş gibi hazır olmak gerektiğini vurgulayan Sarı, "Deprem ve yangın insanların elinde olmayan bir durum. Biz de fay hattındayız, depreme karşı hazırlıklı, uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Yangınlar da öyle, alınacak tedbirler bellidir. Akıl ve zekayla hareket edip, teknik ve teknolojiden uzak kalmamamız lazım." dedi.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Burhan Özü de itfaiye, polis ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde oluşabilecek durumları yönetmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Amasya'mızda böyle bir durum vuku bulması halinde belediyemiz, itfaiyemiz, AFAD ve sağlık müdürlüğümüz, tüm birimlerimizle kendi kapasitemizi test etmek amacıyla tatbikat senaryosu hazırlandı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Deprem Tatbikat

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