YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi

Amasya'da görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi

19.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi

Amasya'da, hidroelektrik santrali kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi kurtarma çalıştığı sırada kanala düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 47 yaşındaki AFAD personeli Mürsel Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Demir'in naaşı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi.

Cenaze, Demir'in ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü binasının önüne taşındı.

Buradaki törende konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Demir'in görev şehidi olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Törenin ardından Fatih Camisi'ne götürülen Demir'in naaşı, cenaze namazının ardından Suluova Belediye mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Demir'in ailesi, yakınları ile AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, Demir'in mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Taşova ilçesinde, dün hidroelektrik santrali (HES) kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi kurtarma çalışması sırasında dengesini kaybederek köprüden HES kanalına düşen AFAD personeli Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kanala düşen araçtan suya kapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan Fadime Özdemir, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Murat Can Şahin'in ise cansız bedeni ise aracın düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
PARTNER "Kalbe dokunuyor" "Kalbe dokunuyor"
Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıTraktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya Namaz Vakitleri 19 Aralık Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:49
Öğle
12:39
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:45

Amasya Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Pazar

Saraçoğlu Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Tekneci Eczanesi
Merzifon
Kızıklı Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.