Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Karabıyık'ın (28) kullandığı 05 ABS 896 plakalı hafif ticari araç, Suluova-Amasya kara yolu Boğazköy mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Gülay (26), çocukları Eylül (5) ve Elif (2) Karabıyık yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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