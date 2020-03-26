YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da haksız fiyat artışı yapan işletmeler süresiz kapatılacak

Amasya'da haksız fiyat artışı yapan işletmeler süresiz kapatılacak

AMASYA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Amasya'da haksız fiyat artışı yapan işletmeler süresiz kapatılacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmeleri süresiz kapatacaklarını bildirdi.

Zabıta ekipleri, kentte başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.

Ekipler, farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatlarla karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığına baktı.

Başkan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında sorumluluklarındaki bütün görevleri yerine getirdiklerini söyledi.

Şehirde dezenfekte yapmadıkları hiçbir nokta kalmadığını ve çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Sarı, "Bunun haricinde fiyat denetlemelerini yapıyoruz. Zabıtalarımıza şöyle talimat verdik, hem kontrolünüzü yapın hem de ikazınızı yapın, eğer bir tek ürünü fahiş fiyata satanı tespit edersek o iş yerini mühürleriz." dedi.

"Bir şişe kolonya için bizim belirlediğimiz bir süre boyunca o iş yerini mühürleyebiliriz." ifadesinde bulunan Sarı, şunları kaydetti:

"Yani fahiş fiyat uygulayan işletmeleri süresiz kapatabiliriz, o süreyi biz belirleriz. Ayrıca sivil zabıtalarımız alışveriş yapan vatandaşlarımızın fişlerini kontrol ederek fiyat denetlemesi yapıyor. Bizler durumun en başında tüm bahsi geçen ürünlerden satın alarak fiyatlarını not aldık. Şu an denetimlerimizde aradaki fiyat farkını karşılaştırarak işlem yapıyoruz. Amasya'daki işletmelere de ayrıca teşekkür ediyorum daha fahiş fiyat uygulayan bir esnafımız olmadı Amasya'da."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Anahtar Kelimeler:
Amasya Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı haksız fiyat koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Amasya Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
12:47
İkindi
16:16
Akşam
19:02
Yatsı
20:22

Amasya Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Gönül Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Ercan Eczanesi
Merzifon
Çağdaş Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.