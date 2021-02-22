Amasya’da kaza yapan aracın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Amasya’da kontrolden çıkarak kaza yapan ticari aracın sürücüsü öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ender Erdoğan (26) yönetimindeki 55 T 4070 plakalı ticari araç Çorum’dan Amasya yönüne seyir halindeyken Merzifon Tepebaşı mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun kıyısındaki kanalın beton setine çarpıp takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Samsun nüfusuna kayıtlı Emirhan Topal (21) ve Sefacan Beykoz (21) ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ender Erdoğan’ın cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



