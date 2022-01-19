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  4. Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan Eren'e moral ziyareti

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan Eren'e moral ziyareti

19.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan Eren'e moral ziyareti

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve Samsun'daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki Eren Bulut'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (OMÜSUVAM) ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen Eren Bulut'u, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü Rauf Mustafa Akgün ile merkezin başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ziyaret etti.

Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Eren Bulut'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Rektör Ünal, sporcunun tedavisiyle yakından ilgilendiklerini dile getirdi.

Bulut'un genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ünal, genç sporcunun ailesine de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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