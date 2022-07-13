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Amasya'da "maganda kurşunu" isabet eden genç kız öldü

13.07.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da "maganda kurşunu" isabet eden genç kız öldü

Amasya'da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği genç kız, yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tatar köyünde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

İddiaya göre, havaya ateş açanlardan S.A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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