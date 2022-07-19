YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

19.07.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Amasya Valiliği, yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı, 19 Temmuz-31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Mesire alanları dışında, ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, kamp yapmanın, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır. İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında 31 Ekim 2022 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00’dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandıAmasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildiMersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
Çeşme'de yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyorÇeşme'de yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
orman yangınları yasak

Amasya Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:15
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:11
Yatsı
21:53
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.