Amasya'da otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilırmak Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kedi salıverildi.

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