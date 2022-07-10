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Amasya'da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

10.07.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde refüje devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İlyas K. idaresindeki 16 AUZ 15 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 20. kilometresinde refüje devrildi.

Araçta bulunan M.E, F.E, A.E, M.N.E. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya’da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Amasya

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