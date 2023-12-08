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Amasya’da restoranda silahlı kavga: 2 yaralı

08.12.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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Amasya’da bir restoranda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Amasya’da restoranda silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hatuniye Mahallesi’ndeki bir restoranın önünde kavga çıktı. Kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açılması sonucu Altan Merdan O. ve Muhammed Batuhan K.’nin ayağına mermi isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yoğun güvenlik önlemi alırken olayın aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili 5 kişi ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

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