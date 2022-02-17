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Amasya'da saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

17.02.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilde bulunan saç kurutma makinesine gizlenmiş 388,26 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (42) ve N.D. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gerekçesiyle tutuklandı.

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