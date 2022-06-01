Amasya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanağın taşkınlara neden olması sonucu, bazı ev ve ahırları su bastı.

Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla, Kerimoğlu köyünden geçen Kumluk Çayı taştı.

Taşkın sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı köyde tedbiren elektrikler kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü ve yollarda da hasar oluştu.

