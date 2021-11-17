Amasya'da soğan üreticileri ihracat desteği istiyor

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da üreticiler, kuru soğan fiyatlarının 30 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle ihracat desteği verilmesini istedi.

Suluova Ziraat Odası'nda bir araya gelen Amasya ilçe ziraat odaları başkanları, kuru soğanla ilgili basın açıklaması yaptı.

Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, tek dertlerinin ülkenin gıda ihtiyacını üretmek olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel iklim değişikliğiyle birlikte kuraklık yaşandığını, çiftçilerin girdi maliyetleri ve salgına rağmen gıda üretimine devam ettiğini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz ülkenin gıda ihtiyacını bir an olsun durmadan, dinlenmeden, her şeye rağmen karşılamak için var gücüyle çalışmaktadır. Ülkemizde günlük soğan ihtiyacına bakıldığında, 1700 -2000 bin ton soğan tüketilmektedir. Bölgemizde bu yılki üretim 200 bin ton üzeri seyretmektedir. Yaptığımız hesaplara göre 1,5 milyon ton soğan üretim fazlamız var. Bu soğanın ivedilikle ihraç edilmesi şart olmuştur. Aksi taktirde dökülecek soğanda 750-800 milyon lira gibi bir maddi kayba uğranması ülke ekonomisine ve bölgemiz çiftçisine geriye dönülmesi imkansız bir hasar oluşturacaktır. Bu vesileyle ivedilikle ticaret ataşeliğimizin devreye girip, hangi ülkeye, soğan ihtiyacı var ise ihraç edilmesi için girişimlerde bulunmaları zaruri olmuştur."

Soğan fiyatlarının 30 kuruşa kadar düştüğünü ifade eden Öksüz, "Çiftçilerimiz, işçilik maliyetini dahi karşılamadığı için bazı bölgelerde ürünleri tarlada bekletiyor. Bazı bölgelerde ise tarladaki soğanlar çiftçilerimiz tarafından sürülmeye başlandı. Üreticilerimizin yaşadığı sorunlar dikkate alınarak, pazarlama sorunlarının çözümüne katkı sağlanması açısından kuru soğan için ihracat desteği verilmesi ve ivedilikle ihraç edilmesi büyük önem arz ediyor. Devletimizin bu konuyla ilgili çalışma yapacağına inancımız tamdır."

Toplantıya, Merzifon Ziraat Odası Başkanı Erkan Aktaş, Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Canıbek, Göynücek Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Bayburtlu ve Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen katıldı.

