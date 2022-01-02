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Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi

02.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde sporcuları taşıyan plakası henüz belirlenemeyen minibüs devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

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