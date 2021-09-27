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Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

27.09.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve kanalın farklı yerlerinde mahsur kalan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Borsa Mahallesi'nde bulunan su kanalına yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, merdiven yardımı ile indikleri kanaldan 5 yavru köpeği çıkardı.

Battaniyeye sarılan yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Suluova Belediyesine ait barınağa bırakıldı.

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