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Amasya'da sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

09.08.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karaca kurtarılarak doğaya salındı.

Durucasu köyünde vatandaşlar, sulama kanalına düşen bir karacanın kanaldan çıkmaya çalıştığını gördü.

Uzatılan tırmık ile akıntıya kapılması engellenen karaca, suya giren kişinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Tekrar kanala düşmemesi için uzak bir noktaya götürülen karaca, burada doğaya salındı.

Karacanın kurtarılma ve doğaya salınma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Amasya Sulama kanalı karaca kurtarma

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