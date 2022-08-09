Amasya'da sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karaca kurtarılarak doğaya salındı.

Durucasu köyünde vatandaşlar, sulama kanalına düşen bir karacanın kanaldan çıkmaya çalıştığını gördü.

Uzatılan tırmık ile akıntıya kapılması engellenen karaca, suya giren kişinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Tekrar kanala düşmemesi için uzak bir noktaya götürülen karaca, burada doğaya salındı.

Karacanın kurtarılma ve doğaya salınma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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