Amasya'da tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin tabelaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Öz (23) idaresindeki 05 DY 385 plakalı otomobil, Destek mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tabelaya çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Şule Erten (29) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz