YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da terör örgütü PKK'ya tepki

Amasya'da terör örgütü PKK'ya tepki

26.12.2023 07:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

Amasya'da terör örgütü PKK'ya tepki

Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene " ve "Kahrolsun PKK" sloganları atarak, ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Grup adına konuşan Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Sonkaya, Türk milletinin hiçbir saldırının yıldıramayacağını ifade ederek, "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Türk askerlerimizi anmak için yürüyoruz. Terörü lanetlemek için yürüyoruz burada. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Mukaddes Kılıçaslan ise "Burada şehitlerimiz için toplandık, bu yapılan suikastları kınıyoruz. Buradaki yürüyüşümüzün amacı bu, terörü lanetliyoruz, bir daha olmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Yürüyüşe, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, MHP İl Başkanı Mustafa Akgül, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiYol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Avcılar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandıAvcılar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandıDiyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
şehit Amasya Yürüyüş destek

Amasya Namaz Vakitleri 26 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:52
Öğle
12:42
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:48
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.