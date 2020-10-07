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Amasya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AMASYA HABERLERİ  | 07.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Amasya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ergün C. idaresindeki 19 ABE 110 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu 20. kilometresinde, aynı yönde seyreden 06 HC 7204 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Ergün C, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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