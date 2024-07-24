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Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA AA
24.07.2024 09:35
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Brent Mıchael Walter (31) idaresindeki 34 KOZ 998 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 23. kilometresinde Ünal Sakik (56) yönetimindeki 41 L 6433 plakalı tıra arkadan çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Walter ile araçta bulunan eşi L. Colleen (29), çocukları B. Marie (7), E. Colleen (4) ve A. Nathanıel Walter (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Merzifon-Çorum kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Amasya Merzifon kaza

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