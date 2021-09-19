YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

19.09.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

Polis ekipleri, Merzifon-Amasya kara yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan T.E.G. (23), K.O.D. (23) ve M.K'nin (31) üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kümbethatun Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri, durdurdukları otomobilde 286,90 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan araçtaki S.E. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
Amasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandıAmasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:35
İkindi
16:01
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Amasya Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Hilal Altekin Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Gündoğdu Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.