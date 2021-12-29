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Amasya'da uyuşturucuyu turşu bidonuna sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

29.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da uyuşturucuyu turşu bidonuna sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, turşu bidonuna gizlenen 815,50 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda E.E, M.C.S, K.T. ve E.A. uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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