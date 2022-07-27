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Amasya'da yaralı bulunan baykuş koruma altına alındı

27.07.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yaralı bulunan baykuş koruma altına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı bulunan baykuş koruma altına alındı.

Suluova İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, Akdağ mevkisi yakınlarında devriye görevindeyken uçamayan baykuşu fark etti.

Hayvanın kanadından yaralandığını gören ekipler, durumu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner hekimler, baykuşu korumaya aldı.

Baykuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

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Amasya jandarma yaralı

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