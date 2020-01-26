Amasya'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım

Amasya'dan Elazığ'a, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için sebze ve meyve yüklü 2 tır gönderildi.

Valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Yapılan çağrıların ardından kentteki hal esnafı ve bir iş adamının desteğiyle temin edilen sebze ve meyvelerin yüklendiği 2 tır, Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen programla deprem bölgesine uğurlandı.

Amasya Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü ve Türkiye'yi derinden sarsan bir afetin ardından ülkenin her türlü tartışmayı bir kenara bırakarak kenetlendiği bir süreci yaşadıklarını söyledi.

Artık devletin imkanlarının, milletin devletle bütünleşme gücünün çok yüksek olduğunu vurgulayan Varol, "Harekete geçmemizle sürekli dayanışma içinde olduğumuz belediyemiz, ilçe belediyelerimiz de buna dahil oldu ve bu güzel tablo ortaya çıktı. Bu tablonun her daim devam etmesini diliyorum. Ülkemizin tekrar böyle afetler yaşamaması dileğiyle katkıda bulunanları saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.