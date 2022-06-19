Amasyalı engelli çiftin zorluklar karşısında en büyük gücü sevgi

CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bedensel engelli Fadime Gül ve Oktay Uygun çifti, birbirlerine verdikleri destek ve sevgiyle hayatın bütün zorluklarını göğüslüyor.

İstanbul'da tedavi gördükleri fizik tedavi hastanesinde tanışarak evlenen ve 11 yıldır mutlu evlilikleri olan Uygun çifti, çevrelerine de örnek oluyor.

Doğuştan bedensel engelli Fadime Gül Uygun ve geçirdiği bir kaza sonucu 20 yıldır yürüyemeyen Oktay Uygun'un hayatın tüm zorluklarına karşı en büyük güçleri ise birbirlerine duydukları sevgi ve saygı.

Malulen emekli olan Oktay Uygun'un maaşı, Fadime Gül Uygun'un engelli maaşı ile ihtiyaçlarına göre tasarladıkları tek katlı evde yaşayan çift, ev işlerinde birbirlerine yardımcı olup, markete, pazara, hastaneye birlikte gidiyor.

Fatma Gül Uygun, AA muhabirine, 11 yıldır birbirlerini kırmadan, saygı ve sevgiyle evliliklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Birbirlerine hep destek olduklarını anlatan Uygun, "Bizim için engel yok. Her şeyi birlikte paylaşıyoruz." dedi.

Eşine karşı hissettiği duyguların çok güçlü olduğunu ifade eden Uygun, şunları söyledi:

"Çok şükür, çok mutluyuz, kafamız uyuşuyor. Her istediğimizi birbirimizi kırmadan, dökmeden bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bütün zorlukları birlikte aşıyoruz, eşimi çok seviyorum, anlatamam yani sevgimin boyutunu. O canımın bir parçası, onun için herkesin karşısında durabilirim, asla ona zarar gelmesine müsaade etmem. Engel sevgimize engel değil, ben onun ayağıyım, o benim elim, her şeyi birlikte yapıyoruz. Bizim için engel yok birlikte bütün işlerimizi yapıyoruz. Ben hasta olsam o bana bakıyor, ev işlerini yapıyor, ben hasta olsam o aynı şekilde, hayatı paylaşıyoruz."

- "Ruh eşimi bulduğuma inanıyorum"

Oktay Uygun da ilk günkü heyecanla aynı yastığa baş koymayı sürdürdüklerini anlatarak, "Herkes dünyaya tek geliyor ama belli bir süre sonra ruh eşini buluyor, ben de ruh eşimi bulduğuma inanıyorum. Hayatı beraber paylaşıyoruz, sıkıntıları beraber yaşıyoruz. Hayatın içindeki engelleri beraber kaldırıyoruz. Bunu sevgimizle başardığımıza inanıyorum." dedi.

Çevrelerine de örnek olduklarını belirten Oktay Uygun, "Etrafımızdan bizim evliliğimize imrenip evlenen arkadaşlarımız var. Önemli olan fikir yapısı olarak birbiriyle anlaşılması, sevgi de olunca devamı geliyor. Biz sevgimizi ve saygımızı kaybetmemek için elimizden geleni yaptık, her ikimiz de sorumluklarımızı bildik." ifadelerini kullandı.

